غسل 120 مليونًا.. مدير شركة بدرجة زعيم مافيا الكيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال مدير شركة له معلومات جنائية.
المتهم غسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.