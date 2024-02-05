غسل 120 مليونًا.. مدير شركة بدرجة زعيم مافيا الكيف

المتهم غسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

محمد يوسف

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