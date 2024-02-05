جولة أخيرة من المرح.. جثتا طفلتان على قضبان مزلقان العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لحظات من المرح سبقت فاجعة دارت احداثها على بعد خطوات من مزلقان قرية جرزا جنوب الجيزة. الطفلتان "أميرة" و"مريم" خرجتا للهو بمحيط المنازل المتاخمة لشريط السكة الحديد.

مرح لم يدم طويلا، جولة أخيرة من اللهو عالت بعدها الصرخات معلنة وقوع الفاجعة. مأمور مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من مسرول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوجود جثتين بمزلقان جرزا.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب وجه ضباط مباحث العياط بسرعة الانتقال والوقوف على ملابسات الحادث. معاينة الرائد أحمد الملطاوي ومعاونه الرائد باسم أبو الدهب أثبتت مصرع مريم رامي سنتان وأميرة علاء ٤ سنوات صدمهما قطار.

الشرطة أودعت الجثتين ثلاجة مستشفى العياط المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.