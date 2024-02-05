ضربة جديدة لمحتكرى السلع.. ضبط 972 طن أعلاف حيوانية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من ضبط القائمين على 7 مخازن بمحافظات (الشرقية - البحيرة - المنوفية)؛ لتجميعهم كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر بداخلها على 972 طن أعلاف حيوانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.