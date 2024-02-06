قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها سيدنا محمد النبي الأعظم أفضل الصلاة وأتم التسليم.

جاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على سيادته بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

صرَّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

اقرأ أيضا:

كل اللي غلط هيتحاسب.. أول رد رسمي من مرتضى منصور بعد تصالحه مع موظفة "المركزي للمحاسبات"

"قطعهم بخنجر".. لماذا تخلص عامل من جاره وزوجته بالدقهلية؟

جريمتان وجثة واحدة.. "تركي" قتل صديقيه بالرصاص في أطفيح

لماذا تصالح مرتضى منصور مع موظفة المركزي للمحاسبات؟