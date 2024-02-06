لترشيد الاستهلاك.. تحرير 186 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 186 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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