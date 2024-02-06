ضبط 55 متهمًا بحوزتهم 42 كجم مخدرات و50 سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الإسكندرية - دمياط – أسيوط – أسوان، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 55 متهمًا بحوزتهم (23 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 15 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 4 كيلو جرام لمخدر البانجو – 400 كيلو جرام لمخدر الشابو – 16 بندقية آلية – 17 بندقية خرطوش – 17 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.