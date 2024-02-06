ضبط عاطلين لحيازتهما أسلحة بدون ترخيص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته (بندقية خرطوش - 2 فرد محلي- عدد من الطلقات).

كما ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العياط)، وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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