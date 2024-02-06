شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تنتهى من تلقى الطعون والتنازلات فى انتخاباتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء ، من تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، و تجرى الفصل في الطعون والتظلمات، غدا الأربعاء الموافق 7/2/2024.

ومن المقرر أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وكشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024، كما تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، وإعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 9/3/2024، والإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أكدت من قبل أنها تلقت أوراق 19 مرشحا على منصب النقيب العام، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية المختلفه إلى 255 مرشحًا.