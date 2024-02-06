غريب في محكمة الأسرة: "مراتي بتضحك من غير سبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "غريب. ع"، 36 سنة، عامل بمصنع ملابس، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بتطليق زوجته للضرر، مبررًا طلبه: "بتضحك من غير سبب وكلامها كتير.. شكلها مختلة عقلياً".

قال الزوج في دعواه رقم 2493 لسنة 2022: "تعرفت على زوجتي خلال تواجدها بمحل عملي، وجدتها شخصية بشوشة و ملتزمة ومحترمة، وبدون مقدمات رفضت فكرة الخطوبة وفضلت الزواج خلال شهرين فقط وساندت أهلها في العفش".

أضاف الزوج: "وجدتها بعد الزواج تظل بالمطبخ بالساعات وأسمع صوت ضحكتها بدون سبب، وكلما تحدثت معها لا تجعلني أوصل معها لجملة مفيدة، لاحظت عليها اختلاف غريب وكأنها سيدة مختلة عقلياً.

تابع: "مراتي مش طبيعية وبتضحك من غير سبب طريقتها في الحديث تجعلني أشعر وكأنها غير متزنة.. مراتي مختلة عقلياً"، اقترح والد الزوجة عرضها على طبيب نفسي لكنها رفضت وهربت على منزل والدها.

لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بعد هروب زوجته من منزلهما، ولا تزال الدعوى منظورة حتى الآن ولم يتم الفصل فيها.

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