ضبط 40 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة سائق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط (سائق "له معلومات جنائية")، حال قيادته إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وعُثر بداخلها على 40 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالألعاب النارية.

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