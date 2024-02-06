قبل الجلسة المصيرية.. مفاجأة بشأن تصالح مرتضى منصور وموظفة المركزي للمحاسبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشف مصدر مُقرب من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق مفاجأة بشأن تصالحه مع لمياء خيري، موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال المصدر - رفض ذكر اسمه - أن تصالح مرتضى منصور والموظفة جاء في 3 قضايا وليس واحدة، تمهيدًا لإنهاء الصراع في المحاكم بينهما.

أوضح المصدر أن التصالح جاء أولًا في القضية الصادر فيها حُكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر وتنظرها النقض 17 فبراير المقبل ويتوجب عليه تسليم نفسه للمحكمة وإلا ترفض المحكمة الطعن، وثانيًا في القضية التي تصدر جنايات الاقتصادية الحكم فيها بجلسة 6 مارس المقبل، ومحضر ثالث بنيابة العجوزة قيد التحقيق.

وبعد إقرار التصالح في نيابة القاهرة الجديدة، تُرسل صورة من تنازل الموظفة إلى محكمة النقض وجنايات الاقتصادية ونيابة العجوزة الجزئية.

وتنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لمن قدم الشكوى وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور - جرائم السب والقذف - إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

واستنادًا إلى المادة السالفة، فإن التصالح وتنازل موظفة المركزي للمحاسبات ينتهي بانقضاء الدعوى بالتصالح، حسبما تشير المادة وأكده المصدر القانوني.

كانت لمياء خيري، رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات قدَّمت العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور بعدما ادعى حصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وقُيد البلاغ برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية.

يذكر أن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المعزول - مطلوب التنفيذ عليه في جناية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات والصادر ضده حُكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر.

وتصالح مرتضى منصور مع لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات أمام النيابة في القضية الصادر فيها حكم بحبسه. يأتي التصالح قبل نظر محكمة النقض جلسة طعن "منصور" على حبسه 6 أشهر "واجبة النفاذ" وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف موظفة المركزي للمحاسبات.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.

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لماذا تصالح مرتضى منصور مع موظفة المركزي للمحاسبات؟