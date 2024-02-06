بجهود النيابة الإدارية.. شركة بترول عالمية تستأنف نشاطها في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قالت النيابة الإدارية إن وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس، مدير الوحدة، نجحت في إعادة استئناف إحدى كبريات شركات البترول العالمية لنشاطها داخل مصر بعد توقف استمر ٤ سنوات، تنفيذا لتوجيهات

المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكانت وحدة قضايا الاستثمار تلقت شكوى من الممثل القانوني للشركة بمصر تفيد وجود حظر تعامل مع شركة البترول العالمية وعدم تجديد التراخيص الخاصة بها لوجود مستحقات مالية عليها لصالح الدولة.

أبدت الشركة رغبتها في سداد كافة المبالغ المستحقة عليها للدولة، فبادرت الوحدة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول لقيمة المطالبة الرسمية لمديونيات الشركة لصالح الدولة.

وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية بأنه جرى عقد تسوية ودية بينها وبين الدولة سددت بمقتضاها الشركة كامل قيمة المديونية المستحقة، بالإضافة لسداد سلسة مطاعم شهيرة قائمة الإعلانات الخاصة بها داخل محطات الوقود المملوكة للشركة الشاكية؛ وبناءً عليه تم رفع إجراءات الحجز التحفظي عن الشركة وتمكينها من استئناف استثماراتها في مصر.

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