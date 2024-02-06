تأجيل محاكمة 5 متهمين في "داعش سوهاج" لـ18 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش سوهاج"، لجلسة 18 مارس المقبل للاطلاع، ولحضور المحامي الأصيل.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم تأسيس وتولى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة ومؤسسات من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وأمدوا أموالا لجلب المواد التي تستخدم في تصنيع المفرقعات.

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