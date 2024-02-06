قرار جديد من القضاء في محاكمة أحمد الطنطاوي بقضية التوكيلات الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، ومحمد أبو الديار، منسق حملته الانتخابية في القضية المعروفة بـ "التوكيلات الشعبية" لجلسة 5 أبريل؛ للحكم.

يُحاكم في القضية "الطنطاوي" ومنسق حملته "أبو الديار" - حضوري اعتباري -، و21 آخرين من أعضاء حملته حضوريًا، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.

وقال المحامي نبيه الجنادي، عضو فريق الدفاع لمصراوي، إن الاتهامات حسب قرار الإحالة الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص، وتداول أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة جميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.

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