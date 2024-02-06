لغز جثة رجل في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة رجل داخل شقة بمنطقة مصر القديمة جنوب العاصمة.

اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة بدائرة قسم مصر القديمة.

وجه رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة المباحث في حضور مفتش الصحة والنيابة العامة وضباط الأدلة الجنائية.

معاينة رئيس وحدة المباحث بينت أن الجثة لرجل يدعى "جمال.أ" 43 سنة، عُثر عليه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية والاشتباه في وفاته.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وأخطر حكمدار العاصمة بالواقعة.