سمير فرج يكشف أسباب زيارة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف اللواء سمير فرج، المفكر العسكري والاستراتيجي، عن أسباب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، موضحا أن هذه الزيارة تأتي في أجواء مختلفة عن زياراته الـ 4 السابقة.

وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه خلال زيارات بلينكن السابقة كان القتال في غزة فقط، ولكن حالياً انتقل القتال إلى كل القطاع وعلى وشك الامتداد إلى مدينة رفح.

وأضح أن "بلينكن" يزور المنطقة في ظل ما يحدث في البحر الأحمر وتعطيل الملاحة الدولية جراء عمليات الحوثيين، إلى جانب قرب انتهاء أموال الأونروا وما قد يتبعه من كارثة إنسانية.

وأشار إلى أن مناقشات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في دولة الاحتلال الإسرائيلي سوف تشمل تفاصيل الهدنة وعدد الرهائن، الذين سيشملهم أي اتفاق مع المقاومة.

وأكد أن زيارة بلينكن تأتي في ظل قيام أذرع إيران العسكرية بمهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة وقتل وإصابة عدد منهم لأول مرة منذ بدء الحرب في غزة.

ولفت "فرج" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي يرغب في حل مشكلة كبيرة وهي الملاحة في البحر الأحمر.

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