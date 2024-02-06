محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير بحي إمبابة.. ويؤكد اهتمام الدولة برفع كفاءة الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

تفقد محافظ الجيزة، أحمد راشد جهود حي إمبابة في تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع ترعة السواحل، مؤكدا الاهتمام الذي توليه الدولة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ محافظة الجيزة أعمال الرصف والتطوير لعدد من الشوارع الحيوية بنطاق المحافظة لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية وتسهيل حركة سير المواطنين من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024/2023.

كما اطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في أعمال رصف الطبقة السطحية لاستكمال مشروع تطوير طريق طراد النيل بنطاق قرية الجلاتمة الذي يعد ضمن الطرق المهمة التي تربط قرى مركز منشأة القناطر.

وتابع محافظ الجيزة أعمال وضع طبقة الأسفلت الرابطة ضمن أعمال تطوير شارع ترعه محمود خليل ببرقاش ضمن مشروعات الخطة الاسثمارية للعام المالي الجاري.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف للتأكد من التزام الشركات بأعلى المواصفات الفنية في أعمال الرصف وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.