حرمان من الترشح النيابي 5 سنوات.. منطوق الحُكم على أحمد الطنطاوي بقضية "التوكيلات الشعبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال بلال حبيب، محامي أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، إن حُكم محكمة جنح المطرية بحق موكله شمل حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.

وأوضح "حبيب" في تصريح لمصراوي، نص حُكم المحكمة وجاء فيه "حبس أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ" لحين الاستئناف.

وأضاف أن المحكمة قضت بمعاقبة 21 من أعضاء الحملة - محبوسين - بالحبس سنة مع الشغل.

وأشار إلى أنه سيستأنف على الحُكم بعد الاطلاع على حيثيات حُكم أول درجة.

يُحاكم في القضية "الطنطاوي" ومنسق حملته "أبو الديار" - حضوري اعتباري -، و21 آخرين من أعضاء حملته حضوريًا، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.

الاتهامات حسب قرار الإحالة الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة تجميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.

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