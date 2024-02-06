شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل، اليوم، الدكتور علي الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً تنزانيًا رفيع المستوى، والذى رأسه اللواء ريتشارد موتايوبا، سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية، وآدم فيمبو، مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية والأجهزة الطبية TMDA، ووذلك لمناقشة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الصناعات الدوائية.

تناول الاجتماع بحث فرص التعاون المشترك، والبدء بإعداد برامج تدريبية وورش عمل فنية مشتركة، وذلك لتبادل المعرفة والخبرات في مجال اختصاصات الهيئتين، كما شمل النقاش كيفية تيسير إجراءات نفاذ الدواء المصرى إلى السوق التنزانية، وتوسيع نطاق اعتماد المصانع المصرية لدي الجانب التنزانى، وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الدوائى بالجمهورية التنزانية من أجل تلبية احتياجات السوق الدوائى هناك.

وعقب الاجتماع تم اصطحاب الوفد فى جولة بالمعامل الرقابية للهيئة بمقر المنصورية؛ حيث أشاد الوفد بالمستوى المتطور الذي تمتلكه معامل الهيئة؛ مما يعكس القدرات المميزة التى تمتلكها كسلطة رقابية، والذى يلقى بظلاله على ارتفاع الجودة التي تتمتع بها المستحضرات الدوائية المصرية.

ومن جانبه، أشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بعمق الروابط بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على تعزيز توافر المستحضرات الطبية المصرية بتنزانيا؛ وذلك تلبية لاحتياجات المواطن التنزاني، وأن هيئة الدواء المصرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي للأشقاء في تنزانيا، وأنها تسعى إلى تعزيز تواجد الشركات المصرية بتنزانيا، وأن صناعة الدواء المصرية محور أساسي فى توطين الصناعات الدوائية على مستوى القارة الإفريقية.

هذا، وقد أشاد مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية والأجهزة الطبية بتنزانيا بالقدرات الفنية والرقابية لمعامل هيئة الدواء المصرية، وأبدى رغبة بلادة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات ذات الصلة بالشأن الدوائي، والترحيب بعمل شركات الدواء المصرية داخل تنزانيا.

وجاء ذلك فى إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع الأشقاء والمنظمات الأفريقية، وتعزيز نفاذية الدواء المصرى بالأسواق الأفريقية.