شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مصر تسلمت ردا من حماس على مقترح يؤدى إلى وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تسلمت من حركة حماس ردا على المقترح الذى تمت صياغته في اجتماعات باريس التي ضمت أجهزة المخابرات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء وزير خارجية دولة قطر، موضحا أن هذا المقترح مركب، يفضى في النهاية إلى وقف إطلاق النار، ليس على مرحلة واحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصرأعلنت أنها لديها مقترحا يشمل 3 مراحل، تتدرج وتنتهي في النهاية بوقف إطلاق النار، ويتضمن تبادلا للأسرى من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والمحتجزين لدى حركات المقاومة في غزة.

وكان مصدر مصرى مسئول، قال إن مصر تسلمت ردا من حركة حماس على الإطار المقترح بشأن التهدئة فى غزة، وجارى مناقشة التفصيلات على كافة الأطراف الفنية، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.