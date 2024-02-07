"حماية المستهلك" يكشف كواليس ضبط 41 طن زيوت معاد تدويرها بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تلقى شكوي أن أحد المواطنين يقوم بإعادة تدوير الزيوت المستخدم فى أوسيم .

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك من يقوم بشراء الزيوت المستخدمة من المنازل ويقوم بإعادة تدويرها وبيعها.

وأوضح أنه تم ضبط 41 طن زيوت معاد تدويرها فى مصنع بأوسيم، قبل بيعها للمواطنين بأسعار أقل من سعر الزيت العادي.

وأشار إلى أن الزيت المعاد تدويره يكون ضار على صحة الإنسان بل إنه مميت، مؤكدا أن الجهاز معني بضبط السلع منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر والمعاد تدويرها.

وأكد أن المجتمع المدني شريك للجهاز من خلال الإبلاغ عن المخالفات والمخازن التي تحوي سلع محجوبة عن التداول.

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