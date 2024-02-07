الخميس.. ختام فاعليات المرحلة السادسة لـ"جامعة الطفل"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

يشهد الدكتور حسين درويش القائم باعمال رئيس المركز القومي للبحوث، ختام فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة E1، الخميس المقبل بالقاعة الجديدة بحضور رؤساء المعاهد البحثية بالمركز.

واستضاف المركز 100طالب وأقيمت الفعاليات في الفترة من 28/1/2024 الي8/2/2024 تحت رعايته ورعاية الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون البحثية وذلك للعام الثالث علي التوالي وذلك إيمانا من المركزبدوره فى تنمية قدرات الشباب والاطفال وحثهم على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل.

وتقام الفعاليات من خلال مبادرة " أطفال علماء لمستقبل أفضل “والتي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وقد تضمنت الفعاليات العديد من الانشطة وزيارات لمعامل المعاهد المختلفة بالمركز ومنها معهد بحوث تكنولوجيا النسيج ومعهد البحوث العلوم الصيدلية وغيرها وزيارة ميدانية لحقل الطاقة الشمسية.

كما أقيم على هامش الفعاليات ورشة فنية ابداعية للفنانة الدكتورة سهير عثمان أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ومقرر لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة.