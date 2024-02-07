محاكمة المتهمين بخطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة تشكيل عصابي في واقعة خطف طفلتين من داخل أسانسير بأحد العقارات في مدينة نصر.

وكانت نيابة مدينة نصر قد أحالت متهمين اثنين لمحكمة الجنح كما أمرت بضبط وإحضار آخر "والد الطفلتين" هارب خارج البلد بعد تحريضه ومشاركته في خطف الطفلتين.

وقالت نهاد أبو القمصان محامية طفلتى الأسانسير في مدينة نصر في وقت سابق، إنه في 23 ديسمبر 2023 صُدم المجتمع المصري بتداول مقطع فيديو بقيام تشكيل عصابي مكون من ثلاث رجال بمحاولة خطف طفلتين من داخل أسانسير، من خلال تكتيفهما ووضع مادة مخدرة على وجهيهما.

وأضافت أبوالقمصان في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم مقاومة الطفلتين فإن الخاطفين نجحوا في تخديرهما ونتيجة لمطاردة بواب العمارة والمارة، وتم إفلات إحداهن وخطف الصغرى.

وتابعت: تبين أن أحد أفراد التشكيل العصابي والمحرض والمستأجر للآخرين هو والد الطفلتين، والذي نجح في خطف إحدى الطفلتين والسفر بها خارج البلاد خلال ساعات من الخطف حيث توجه مباشرة للمطار.