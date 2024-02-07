الحكم في استئناف صاحبة قناة أنوش على حبسها 3 سنوات.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الربعاء، حكمها في الاستئناف المقدم من صاحبة قناة أنوش على حكم حبسها 3 سنوات؛ لاتهامها بترويج الأعمال المنافية للآداب ونشر فيديوهات تخدش الحياء العام.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 608 لسنة 2023م إداري المعصرة، أن المتهمين"ن.ج"، و"ع . م"، و"أ. م"، من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشروا بقصد العرض صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمة الأولى بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2" وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك وإنستجرام، ويوميات أنوش أبسط خلق الله صور ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صور ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز.