شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات للاستفادة من خدمات جهاز تنظيم المخلفات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم جهاز تنظيم المخلفات عدد من الخدمات المتعلقة بإصدار تراخيص العمل من خلال النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.

وأكدت وزارة البيئة،أن هذه الخدمات تتمثل فى ثلاثة خدمات، منها إصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، وإصدار موافقات على أنشطة المخلفات الخطرة، وإصدار تصاريح تصدير واستيراد المخلفات، من خلال " WMRA" هى اختصار للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وتعد نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونيا.

وأشارت وزارة البيئة، إلى أنه فيما يخص خدمة إصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، فيمكن النظام الشركات والمنشآت العاملة في مجال جمع ونقل المخلفات غير الخطرة ومحطات المعالجة والمدافن الصحية الآمنة، من تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على تراخيص مزاولة هذه الأنشطة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً، أما فيما يخص إصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة، فيمكن للشركات والمنشآت التي تقدم خدمات جمع ونقل المخلفات الخطرة والتخزين والدفن الصحي الآمن للمخلفات الخطرة من تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونياً، وأخيرا إصدار تصاريح تصدير واستيراد المخلفات، يمكن للشركات والمنشآت التي تقدم خدمات تصدير المخلفات من خلال اتفاقية بازل أو استيراد المخلفات بأن تقوم بتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على التصاريح اللازمة لذلك إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونياً

وحول خطوات التقديم اكدت وزارة البيئة انه من اجل الحصول على الخدمة يتم اتباع الخطوات الآتية

1. تسجيل البيانات

يقوم الشخص المفوض بإنشاء حساب للمنشأة عن طريق إدخال البيانات الخاصة به والمنشأة وتقديم الوثائق المطلوبة لذلك.

2. طلب الخدمة

بعد انشاء الحساب وتسجيل المنشأة يقدم الشخص المفوض طلب للحصول على الموافقة أو الترخيص من خلال النظام.

3. دفع الرسوم

يقوم الشخص المفوض بدفع الرسوم اونلاين من خلال النظام.

4. إصدار التصاريح

يقوم موظفي جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة البيانات وإصدار الموافقة أو التصريح من خلال النظام.