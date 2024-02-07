شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات للاستفادة من خدمات جهاز تنظيم المخلفات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم جهاز تنظيم المخلفات عدد من الخدمات المتعلقة بإصدار تراخيص العمل من خلال النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.
وأكدت وزارة البيئة،أن هذه الخدمات تتمثل فى ثلاثة خدمات، منها إصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، وإصدار موافقات على أنشطة المخلفات الخطرة، وإصدار تصاريح تصدير واستيراد المخلفات، من خلال " WMRA" هى اختصار للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وتعد نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونيا.
وحول خطوات التقديم اكدت وزارة البيئة انه من اجل الحصول على الخدمة يتم اتباع الخطوات الآتية
1. تسجيل البيانات
يقوم الشخص المفوض بإنشاء حساب للمنشأة عن طريق إدخال البيانات الخاصة به والمنشأة وتقديم الوثائق المطلوبة لذلك.
2. طلب الخدمة
بعد انشاء الحساب وتسجيل المنشأة يقدم الشخص المفوض طلب للحصول على الموافقة أو الترخيص من خلال النظام.
3. دفع الرسوم
يقوم الشخص المفوض بدفع الرسوم اونلاين من خلال النظام.
4. إصدار التصاريح
يقوم موظفي جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة البيانات وإصدار الموافقة أو التصريح من خلال النظام.
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