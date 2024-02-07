"سلمى" تطلب خلع زوجها: "ضربني عشان اشتريت كانز بريل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "سلمى. ب" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "جوزي ضربني على وشي بسبب علبة كانز بريل".

تروي "سلمى" 28 سنة: تزوجت منذ عام من "أحمد. و" 32 والمشكلة التي أعاني منها هي أن طبع زوجي صعب للغاية، "معيشني حياة ميري".

أضافت الزوجة: منذ أول يوم في الزواج فرض زوجي شروطه علي وهي ألا أقوم بإنشاء أية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الاختلاط بالجيران واستقبال ضيوف حتى لو كانت أسرتي، فوافقت على كل شروطه في البداية، لكن تحكماته باتت غير طبيعية خاصة بعدما رفض الذهاب إلى فرح أعز صديقاتي بحجة أنه بالعمل، ولا يمكن لي أن أذهب بمفردي مع صديقاتي.

تابعت: عندما طالبت بالذهاب إلى السوبر ماركت كي أشتري طلبات للمنزل رفض، وأثناء غيابه عن المنزل لمدة يومين بسبب ظروف عمله، رفض حضور شقيقتي للمنزل كي تبقى عي.

استكملت سلمى : عندما ذهبنا إلى مصيف بقرية سياحية رفض نزولي حمام السباحة، وكانت نهاية الجحيم الذي أعيش فيه عندما طلبت "كانز بريل" في المطعم، حينها فوجئت بزوجي يأخذ علة الكنز وإلقائها وقال لي "الناس تقول إيه؟.. انا كراجل مبشربش بريل"، حينها فاض بي الكيل وارتفع صوتي فقام بصفعي على وجهي فتركته وعدت إلى منزل أسرتي.

تختتم: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 2854 لسنة 2023 ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.