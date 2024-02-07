شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بمراجعة الشعبة قبل طباعة الاستمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المدارس طلاب الثانوية العامة بضرورة أن يتم مراجعة الشعبة والتخصص واللغة الثانية والديانة، وفى حالة وجود أى خطأ على الطالب أن يتوجه إلى شئون الطلبة لتعديل الخطأ، قبل طباعة الاستمارة الإلكترونية، مع ضرورة أن يكون اسم الطالب بشهادة الميلاد الحديثة مطابقاً لإسمه بالاستمارة الإلكترونية، و فى حالة وجود أى اختلاف لابد من التوجه لشئون الطلبة لتصحيح الخطأ.

وبدأ تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 الأحد 14 يناير الماضى وحتى 22 فبراير 2024 إلكترونيا على موقع الوزارة وفق الضوابط التالية:

- يجب على كل طالب بالصف الثالث الثانوى العام تسجيل الاستمارة فى هذا التوقيت.

- لا يوجد تسجيل لاستمارة ورقية .

- تسجيل استمارة الثانوية العامة اجبارى على جميع طلاب الثانوية العامة ويتم تسجيلها باستخدام اى جهاز سواء لاب توب أو كمبيوتر او تليفون محمول .

- تسجيل استمارة الثانوية العامة يجب أن يكون دقيق دون خطأ فى البيانات الخاصة بالطالب، ويجب التأكد من الاسم رباعيا والمدرسة والإدارة والشعبة سواء علمى أو أدبى وعلوم أو رياضة واللغة الأجنبية الثانية وأيضا المواد التى سيؤديها حسب الشعبة وذلك قبل طباعة الاستمارة من موقع الوزارة.

- إضافة صورة شخصية للطالب أثناء تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة خلفية بيضاء.

- استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 يتم تسجيلها عبر الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/

- البيانات المدونة باستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة مسئولية الطالب والمدرسة التى ستقوم بمراجعة الاستمارات.

- يجب على الطالب تدقيق البيانات داخل الاستمارة قبل طباعتها وتسليمها للمدرسة.

- بعد تسجيل الاستمارة وطباعتها يقوم الطالب بتجميع الوراق وتتضمن : شهادة ميلاد حديثه للطالب أصل وصورة منها و4 صور شخصية مكتوب عليهم اسم الطالب كمبيوتر وخلفية بيضاء وهى نفس الصورة التي يحملها الطالب على الاستماره الإلكترونية واحد طابع صندوق دعم مشروعات فئة 10 جنيهات يلصق علي الاستثمارة و إيصال دفع رسم الامتحان أصل وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر وصورة بطاقة الطالب و صوره إيصال دفع تأمين التابلت

وصورة إيصال دفع مصروفات المدرسة وصورة إيصال سداد رسوم التقدم للامتحانات والاستمارة الإلكترونية أصل وصوره منها وتسليمها للمدرسة.

- يتم تسليم الاستمارة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني 11 فبراير الجاري وحتى نهاية الشهر.