شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضبط 13700 علبة سجائر بقيمة 600 ألف جنيه بحى الخليفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت مديرية التموين والتجارة بالقاهرة حملة مكبرة بتوجيهات ناصر ثابت عبد السلام وكيل وزارة التموين بالقاهرة، وتم ضبط محل بشارع العطارين، بمنطقة الخليفة وتم تحرير محضر جنحة جزئى ضد صاحب المحل لمخالفته اللوائح والتشغيل بدون ترخيص وتجميع سجائر وأدخنه بغرض تخزينها والتربح منها وبيعها بالسوق السوداء، ومخالف قانون حماية المستهلك، وعدم وجود فواتير.

وضبطت الحملة كمية كبيرة من علب السجائر بلغت 13700 علبة، أنواع مختلفة بقيمة 600 ألف جنيه.

وشدد ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة على استمرار تفعيل الحملات المكثفة ليل نهار بقطاعات العاصمة الأربعة لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، والاطمئنان من ثبات الأسعار وعدم السماح باحتكار أى سلعة لبيعها بالسوق السوداء من قبل التجار وجاري العمل والتفتيش بشتى المناطق وفى جميع الأوقات.

يأتى ذلك فى إطار الحملات الرقابية المكثفة التى تنفذها مديرية التموين والتجارة بمحافظة القاهرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.