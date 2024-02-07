شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجهيز أماكن معارض "أهلا رمضان" فى الجيزة.. أبرزها إمبابة والمنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة تجهيز أماكن معارض "أهلا رمضان"، استعدادًا لقرب حلول شهر رمضان الكريم، فوفقًا للحسابات الفلكية يكون أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا، الاثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، وبذلك يتبقى نحو 33 يومًا على أول أيامه.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، بدء تجهيز أول 4 معارض لـ"أهلًا رمضان" بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن معارض "أهلا رمضان" جارٍ تجهيزها في العمرانية والمنيب وإمبابة والبدرشين، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تتضمن المعارض مختلف السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول الشهر الكريم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

يُذكر أن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق اعتبارًا من 15 فبراير 2024، وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرًا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.