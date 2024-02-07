شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: معهد القطن يدرب 280 طالبا من زراعة عين شمس على الأساليب الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل معهد بحوث القطن وفدا من (280) طالبا وطالبة من طلبة المستوى الثالث لبرنامج الإنتاج النباتى بالكلية، يرافقه الدكتور محمد التمساح المشرف على التدريب بالكلية وذلك ضمن برنامج التدريب الميداني للطلبة تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفي إطار التعاون العلمي بين مركز البحوث الزراعية برعاية الدكتور عادل عبد العظيم - رئيس المركز، وكلية الزراعة - جامعة عين شمس.

قال الدكتور مصطفى عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بإنه تم في هذه الزيارة التدريبية تعريف الطلاب بأقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع زراعة القطن، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالأساليب الحديثة في مجال تربية وانتاج وتداول القطن، من خلال تعريف الطلاب بالعديد من مهارات طرق الزراعة، وبرامح تربية وانتاج اصناف القطن الحديثة المتبعة في المعهد، و طرق المحافظة علي اصناف القطن المصري وطرق المراقبة في الحقول والتسويق والمحالج، كما تم في هذا البرنامج التدريبي زيارة معامل التكنولوجي بأقسامها المختلفة، وذلك بهدف زيادة وعى الطلاب، بالممارسات العملية في مراقبة جودة القطن، وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام التكنولوجي المختلفة.

وأشار عطية إلى أن هذا التدريب والزيارة ضمن خطة المعهد لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل من خلال تدريبه وتأهيله بما يخلق له فرص عمل حقيقية تواكب مجريات العصر والتكنولوجيا الحديثة والتى تتضمن التوسع الأفقى والرأسى في الإنتاج الزراعى.