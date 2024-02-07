شكرا لقرائتكم خبر عن نتيناهو يبحث مع قيادات سياسية وأمنية رد حماس على صفقة الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا القيادتين السياسية والأمنية إلى اجتماع بعد ساعات، لبحث رد حركة حماس على صفقة الرهائن.

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه استكمالا للجهود المصرية الحثيثة المبذولة للتهدئة بقطاع غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليه منذ بدئه، والتي أسفرت عن الهدنة الأولى التى استمرت لمدة أسبوع، مرورا باجتماع باريس الذى تم خلاله وضع إطار مقترح لاتفاق تهدئة قامت مصر بتسليمه لحركه حماس، فقد تسلمت القاهرة الثلاثاء 2/6 رد حركة حماس على الإطار المقترح.