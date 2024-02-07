الداخلية تواجه محتكري السلع.. ضبط 1361 قضية تموينية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 1361 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة 1310 طن سلع تموينية - 152 ألف لتر مواد بترولية - 17 ألف عبوة سجائر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

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