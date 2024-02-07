لظروفه الصحية.. الداخلية تستجيب لمواطن من ذوي الهمم باستخراج جواز سفر في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت وزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين "من ذوي الهمم"، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لمساعدته في تجديد جواز السفر الخاص به بمنزله نظراً لظروفه الصحية.

وتم إيفاد مأمورية لمنزل المذكور، وإنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد جواز السفر الخاص به، وتسليمه له بمحل إقامته.

ولاقت تلك المبادرة استحسان وقبول المواطن المذكور، وتقدم بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لالتماسه.

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