تهريب بضائع.. جهود قطاع أمن المنافذ في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهودها خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط 2535 مخالفة مرورية متنوعة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 25 قضية فى مجال الأمن العام، تنفيذ 262 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط 4 قضايا مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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