بقصد سرقته.. ضبط عنصر إجرامي إطلاق النار على محام بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي لقيامه بالتعدي على أحد الأشخاص، بقصد سرقته بالقليوبية.

كان قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال (محامي - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان بنها)، مُصاب برش خرطوش، وبسؤاله قرر بأنه أثناء سيره بدائرة القسم اعترضه أحد الأشخاص وتهديده بـ (فرد خرطوش محلي)، بقصد سرقته ولدى مقاومته له أطلق عيار ناري فأحدث إصابته، واستولى منه على (مبلغ مالي - هاتف محمول) ولاذ بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكابها والمبلغ المالي الخاص بالمجني عليه، وقيامه بالتخلص من الهاتف المستولى عليه بإلقائه بأحد المجاري المائية بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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