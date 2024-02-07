فيديوهات مقلدة.. مباحث المصنفات تداهم شركة دعاية بدون ترخيص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شركة دعاية وإعلان بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة دعاية وإعلان "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة. واستخدام أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها فيديوهات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى شركات الإنتاج الفني العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لاستخدامها في أعمال المونتاج والدوبلاج بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول– مقيم بمحافظة الشرقية)، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية متصل بها هارد ديسك- وحدة تسجيل صوتي كاملة "بدون ترخيص").

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع المالك بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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