"سم فئران في البرتقال".. حيلة "سعاد" الشيطانية انتقامًا من خيانة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

الشك كان كفيلًا لخلق مبررًا إلى "سعاد.م" لتدبر حيلة شيطانية لقتل زوجها؛ ظنًا منها أنه يخونها مع أخرى وانتقامًا من تهديدها دائمًا بالطلاق، دست له سمًا في عصير البرتقال ومات قبل وصوله إلى المستشفى.

قبل 10 سنوات تزوج "محمد. ه" من المجني عليها وأنجب منها 3 أطفال وسكنا في منطقة السلام، مؤخرًا كانا يتشاجران كثيرًا بسبب شك الزوجة في خيانته له، رغم أنه اعتاد العمل طوال اليوم لتوفير نفقات العيش للعائلة، وفق ما قاله زوج القتيل في تحقيقات النيابة.

قالت الزوجة في التحقيقات، إنها فكرت في قتل زوجها واشترت "سم فئران" من محل ووضعته في عصير "برتقال" قدمته إليه؛ فقد الوعي وخرجت روحه إلى بارئها في ثوان معدودة.

وأضافت أنها اتصلت علي شقيق الزوج وأخبرته أن زوجها لم يستيقظ من نومه وعندما حضر اتصل على الطبيب وأخبره أن أخيه توفي توجد شبهة جنائية في وفاته، وأخطر الشرطة.

حاولت الزوجة إخفاء قتلها زوجها، لكن مع الضغط اعترفت بقتله لكثرة الخلافات ومعايرته لها دائما، وشكها بأنه تزوج من أخرى لتصبح الحياة بينهما مستحيلة.

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر وبه تسمم غذائي نتيجة أخذ سم أثناء تناول الطعام.

وقال شقيق الزوج إن المتهمة سليطة اللسان تتشاجر مع أخيه وتتهمه بالخيانة، وضربها قبل الواقعة بأسبوع وهددها بالطلاق وطردها خارج مسكن الزوجية وأخذ أبناءه.

أحالت النيابة المختصة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، وعاقبتها المحكمة بالسجن المؤبد.

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