وزارة التموين تطرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيها للكيلو، بالتوازي مع استمرار مصانع السكر التابعة للوزارة في استلام محصول القصب من المزارعين، لإنتاج السكر المحلي، وطرحه بالأسواق ومنافذ الوزارة.

على جانب آخر، أهاب جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم، كما ناشد الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع.