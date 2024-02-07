تصل إلى 300 جنيه.. التموين تطرح كوبونات للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح "كوبونات" بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين، أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، إن فئات الكوبونات التي تطرحها وزارة التموين 50 و100 و150 و200 و250 و300 جنيه، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان 2024.

وأوشكت وزارة التموين أوشكت على الانتهاء من الاستعداد لإطلاق معرض أهلا رمضان والمقرر أن يفتتحه رئيس الوزراء منتصف الشهر الجاري ويستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة، وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة.

اقرأ أيضًا:

قفزات كبيرة في أسعار الشقق بـ6 أكتوبر.. ما التفاصيل؟

إجراء عاجل من "الكهرباء" لملاحقة سارقي التيار -طريقة جديدة

صقيع وشبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 6 أيام

متحدث الوزراء يكشف خطة الدولة لضبط الأسعار في الأسواق