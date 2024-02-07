بزعم تسفيرهم للخارج.. سقوط عصابة الاستيلاء على أموال مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بالقاهرة؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام 3 أشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم واتخاذهم من فيلا بدائرة قسم شرطة الشروق مسرحاً لممارسة نشاطهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين وأقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وبتفتيش الفيلا المشار إليها عُثر بداخلها على 140 استمارة بيانات - 2 جهاز تابلت - 3 أختام - إيصالات أمانة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

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