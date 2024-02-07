ضبط متهمين بحوزتهم 19 سلاح ناري و40 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن سوهاج- الإسكندرية - أسوان- دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 52 متهمًا، بحوزتهم (12 بندقية آلية وخرطوش- 7 فرد محلي- 40 كيلو جرام مخدرات).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

اقرأ أيضا:

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

حرمان من الترشح النيابي 5 سنوات.. منطوق الحُكم على أحمد الطنطاوي بقضية "التوكيلات الشعبية"

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها

لماذا حرمت المحكمة أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات؟

علاقة مُحرمة تنتهي بعامل وعشيقته على "طبلية عشماوي".. ما القصة؟

"قطعهم بخنجر".. لماذا تخلص عامل من جاره وزوجته بالدقهلية؟

لماذا تصالح مرتضى منصور مع موظفة المركزي للمحاسبات؟