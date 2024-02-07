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حكم قضائي بإلغاء حبس نبوية أنوش وتغليظ غرامتها لـ300 ألف جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة مستأنف اقتصادي القاهرة، اليوم الأربعاء، بقبول استئناف المتهمة نبوية أنوش صاحبة قناة "يوميات أنوش"، وألغت حبسها 3 سنوات مع تغليظ الغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه.

كانت المحكمة الاقتصادية، عاقبت نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره مائة ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

قيدت القضية برقم 483 لسنة 2023 م جُنح مالية بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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