حُكم لصالح مرتضى منصور في دعوى هاني العتال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ببراءة مرتضى منصور من اتهامه بسب وقذف هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق.

حملت القضية 10153 لسنة 2023.

اتهم هاني العتال في دعواه مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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