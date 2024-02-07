سقوط لص عدادات المياه في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية؛ لسرقته عدادات المياه بمنطقة حلوان وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وارتكابه 8 وقائع سرقة عدادات، وأرشد عن المسروقات.

وضبطت أجهزة الأمن بائع متجول له معلومات جنائية؛ حال قيامه بعرض جهاز لاب توب- هاتف محمول، للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتي سرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

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