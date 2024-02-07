إجراء قضائي جديد بشأن حبس غادة والي بتهمة سرقة تصميم "المترو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، 17 أبريل المقبل، الاستئناف المقدم من مصممة الجرافيك غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات فنان روسي.

وقضت المحكمة الاقتصادية، 30 يناير الماضي، بمعاقبة "والي" بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامها بالاعتداء على الملكية الفكرية للفنان الروسي جوريكوراسوف.

بدأت أولى فصول الأزمة، مطلع شهر يوليو الماضي، عندما اتهم الفنان التشكيلى الروسي، جورجي كوراسوف، المصممة المصرية، غادة والي، بـ"سرقة" أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو "كلية البنات" في العاصمة القاهرة.

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقًا في اتهام الفنان الروسي جورجي كوراسوف لـ"والي" بسرقة لوحات من أعماله واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.

وقالت "والي" في التحقيقات إنها نفذت 7 تصميمات والمشكلة حصلت بسبب 2 "بحسبة بسيطة التصميمين بـ25 ألف، والتعاقد نص على 3 تصميمات لكن نفذت 7 بدون مقابل مادي.

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