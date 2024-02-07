المرور والأحوال المدنية.. محافظ الجيزة يحدد 6 مزايا لمركز خدمات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقع إنشاء مركز خدمات مصر الجاري إنشاؤه بهضبة الأهرام بحي الهرم؛ للوقوف على نسب التنفيذ.

وأشاد راشد، حسب بيان المحافظة اليوم الأربعاء، بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات بصورة مستمرة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة، والتيسير على المواطن، وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.

وأوضح راشد أنه سيقدم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين، كما يلي:

- شهر عقاري.

- أحوال مدنية.

- أدلة جنائية.

- المرور (تجديد وفحص الرخص، واستخراج بدل فاقد أو تالف للرخصة الشخصية.. وغيرها من الخدمات).

ووجه المحافظ، خلال تفقده موقع إنشاء مركز خدمات مصر، بضرورة تسخير جميع الإمكانات، وإزالة العقبات؛ لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة للمركز؛ لافتتاحه وتقديم خدماته للمواطنين .

ووجه راشد رئيسَ حي الهرم، بإصدار التراخيص اللازمة للعمل، مع ضرورة رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المركز؛ لتسهيل حركة سير المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات؛ لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين.