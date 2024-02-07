شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بـ15% زيادة فى المعاشات لـ13 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.