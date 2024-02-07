"العربية اتفحمت".. السيطرة على حريق نشب داخل سيارة أعلى كوبري أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق نشب في سيارة أعلى كوبري أكتوبر.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي باشتعال النيران داخل سيارة أعلى كوبري أكتوبر بمنطقة رمسيس بالقاهرة وتوقف حركة السيارات.

دفعت إدارة الحماية المدنية ب 3 سيارات إطفاء وفور وصولها تعاملت مع الحريق ومنعنت امتداده وتم السيطرة عليه وإخماده.

كشفت المعاينة الأولية أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي داخل السيارة تسبب في اشتعال النيران في السيارة والتي نتج عنها تفحمها تماما دون وقوع أية إصابات.

ونجحت القوات في تجنيب بقاء السيارة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الكوبري.. جرى تحري المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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