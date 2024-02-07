"أبوه خلص عليه وأمه رمته في الزبالة".. جامع خردة يقتل ابنه بعد تجريده من ملابسه بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة عين شمس، جريمة قتل مروعة حيث أقبل جامع خردة على قتل ابنه وألقى جثته في القمامة.

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا، بالعثور على جثه طفل متوفي داخل جوال بمنطقة جمع قمامة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

كاميرات المراقبة رصدت سيدة حال قيامها بإلقاء الجوال بمنطقه البلاغ.. نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في تحديد هوية السيدة وتبين أنها والدة المتوفي.

وعقب ضبط السيدة اعترفت أن وراء الواقعة والد الطفل الذي تعدى عليه بعصا خشبية وخرطوم بعد تجريده من ملابسه وواصل تعذيبه.

وباستهداف المتهم أمكن ضبطه واعترف بارتكاب الجريمة بسبب "شقاوة الطفل"، وأنه قام بالتعدي عليه بسبب كثرة "تبوله على نفسه".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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