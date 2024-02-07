بعد رفع "الأدنى للأجور".. ما موقف القطاع الخاص؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه سيتم عقد اجتماع مرتقب قريبًا بين المجلس القومي للأجور وقطاع الأعمال؛ لبحث زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف "البدوي"، لـ"الخليج 365"، في تصريحات خاصة، أن زيادة الأجور للقطاع الخاص من عدمها، من المبكر تحديدها حاليًأ، خاصة أن القطاع الخاص قام منذ بداية العام برفع قيمة الحد الأدنى للأجور 500 جنيهًا، لتصبح 3500 جنيه.

وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص موقفه مختلف نتيجة عدد من الأزمات التي شهدها، وستتم مشاروة بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال؛ لبحث أمر زيادة الأجور بالقطاع الخاص.

وأشار، إلى أنه لا يمكن لأي شخص حاليًا أن يؤكد أمر زيادة الأجور من عدمه حتى المجلس القومي ذاته، وذلك دون عقد المشاورات ومن ثم تحديد موعد للاجتماع؛ ليتم على أساسه الإعلان عن جميع التفاصيل.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

وشملت القرارات ما يلي:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

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